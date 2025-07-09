Росіяни готуються відновити активні штурми на Запоріжжі, - Сили оборони

За його словами, за останню добу кількість штурмових дій у зоні відповідальності Сил оборони була меншою, ніж зазвичай.

Волошин зазначив, що російські війська здійснюють перегрупування особового складу та техніки, зокрема, висувають штурмові групи на передові позиції та проводять інженерні роботи для забезпечення наступу - зокрема, розмінування проходів.

Також, як розповів речник, спостерігається підведення резервів і логістичних ресурсів, що свідчить про підготовку окупантів до відновлення активних штурмових дій на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках.

За словами Волошина, окупанти намагаються просунутися в районі Малинівки на Гуляйпільському напрямку. Він додав, що РФ також переміщує особовий склад на Придніпровський напрямок, де, ймовірно, протягом найближчих днів спробує поновити активні штурмові дії.

Він також додав, що останніми днями триває звичайна інтенсивність артилерійських обстрілів і атак дронами-камікадзе по позиціях українських військових та населених пунктах поблизу лінії фронту.

"Крім того, за декілька останніх днів у нас збільшилась кількість ворожих авіаційних ударів. Ворог почав дуже активно працювати по правому берегу на Херсонському напрямку, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами по декількох населених пунктах", - зазначив речник.