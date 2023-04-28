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Росіяни на фронті шукають наркотики та скаржаться на їх якість, - ГУР

Фото: росіяни на фронті шукають наркотики та скаржаться на їх якість (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові обговорили між собою варіанти вживання наркотичних засобів на фронті. Один з них поскаржився на погану якість таких речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Окупанти між собою обговорювали можливості замовлення наркотичних речовин. Один з них пропонував придбати їх у сусіднього взводу, однак товариш його відмовляє скаржачись на їх погану якість.

"Ну бл*дь. Мотолижники ось ці, а є там планокури? Чуєш, пішли до них, дамо їм грошей поки нам не привезуть", - каже один з росіян.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що моральний стан російських військових в Україні продовжує погіршуватись. Зокрема, деякі з них уже готові застрелитися, аби не брати участь у бойових діях.

Також раніше окупант поскаржився, що армія РФ зазнає значних втрат під Вугледаром у Донецькій області.

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