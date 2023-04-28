Росіяни на фронті шукають наркотики та скаржаться на їх якість, - ГУР

Російські військові обговорили між собою варіанти вживання наркотичних засобів на фронті. Один з них поскаржився на погану якість таких речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Окупанти між собою обговорювали можливості замовлення наркотичних речовин. Один з них пропонував придбати їх у сусіднього взводу, однак товариш його відмовляє скаржачись на їх погану якість.

"Ну бл*дь. Мотолижники ось ці, а є там планокури? Чуєш, пішли до них, дамо їм грошей поки нам не привезуть", - каже один з росіян.