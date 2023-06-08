ua ru
Чт, 08 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни двічі обстріляли Нікопольський район, - ОВА

Новость на русском →
Четвер 08 червня 2023 07:56
Росіяни двічі обстріляли Нікопольський район, - ОВА Фото: росіяни двічі обстріляли Нікопольский район (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 8 червня росіяни двічі обстріляли Нікопольский район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він зазначив, що ворог гатив з важкої артилерії по Мирівській та Марганецькій громадах.

"Загиблих та постраждалих немає. Територію оглядають рятувальники - уточнюють наслідки атак", - сказав Лисак.

Ситуація в Дніпропетровській області

Росіяни майже щодня обстрілюють Дніпропетровську область, а найчастіше ворожим ударам піддається Нікопольський район та саме місто. В основному окупанти гатять по ньому з важкої артилерії, регулярно знищуючи будинки, лінії електропередач та іншу інфраструктуру.

Так, 5 червня через ворожі обстріли постраждала церква, приватні будинки та господарчі споруди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Дніпропетровська область
NEWS
Корисливий нейтралітет та сумнівні ідеї. На чиєму боці Індонезія у війні РФ проти України
Корисливий нейтралітет та сумнівні ідеї. На чиєму боці Індонезія у війні РФ проти України
DAILY
Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вогонь, вода та електрошок. Як херсонські партизани пережили тортури та російський полон