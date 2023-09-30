Росіяни за два тижні до вторгнення провели "цікаву нараду". Буданов розкрив деталі

Росіяни за два тижні до вторгнення в Україну провели "цікаву нараду". Окупанти не були впевнені, що Харків не буде протистояти загарбницькій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова для проєкту Дмитра Комарова "Рік. Харківщина".

За словами Буданова, росіяни вірили, що Харків чекає на "визволителів", тому не буде опиратися. Окупанти планували швидко захопити місто без спротиву.

Проте за два тижні до вторгнення серед військово-політичних керівників РФ почалися сумніви.

"За два тижні до початку усіх цих подій була одна цікава нарада, на якій вчергове почали дискусію, чи все готове [до повномасштабного вторгнення]. І почалась певна невпевненість, що там всі так вже сильно чекають російських вояків", - розповів Буданов.

За його словами, на цій нараді також порушували питання, куди поділися гроші, які були виділені на війну проти України. Буданов додав, що величезні кошти на підготовку до війни росіяни просто розграбували.

"Було підняте питання - а куди витрачалися кошти стільки років? На наступній нараді всі сказали: знаєте, там все готове, треба заходити", - сказав керівник ГУР.

Звільнення Харківської області

Нагадаємо, рік тому ЗСУ провели успішний контрнаступ у Харківській області. Українським воїнам за кілька днів вдалося вигнати окупантів і деокупувати майже всю Харківську область, Зокрема, були звільнені Куп'янськ, Вовчанськ та населені пункти на кордоні з РФ.

Докладніше про цю операцію - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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