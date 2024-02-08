Росіяни дроном атакували автомобіль біля Берислава: загинуло двоє людей

Російська армія сьогодні, 8 лютого, за допомогою дрона атакувала автомобіль біля Берислава Херсонської області. Унаслідок цього загинуло двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.
Близько 16:00 на автодорозі неподалік міста Берислав правоохоронці виявили палаючий автомобіль, усередині якого є тіла двох загиблих людей.
Фото: Наслідки удару (facebook.com/pho.gov.ua)
"Імовірно в транспорт влучив дрон-камікадзе. Інші подробиці події встановлюються", - йдеться в повідомленні.
До лікарні доправлено 58-річного чоловіка, який отримав травму внаслідок обстрілу Білозерської громади.
У момент атаки чоловік намагався дістатися до укриття.
Прокурори спільно з іншими правоохоронцями вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.
Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Вчора росіяни атакували населені пункти Херсонського району. Внаслідок ударів троє людей отримали поранення.
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