ua en ru
Пт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни дронами-камікадзе атакували Нікополь: є загибла і поранений

Нікополь, П'ятниця 10 листопада 2023 15:33
UA EN RU
Росіяни дронами-камікадзе атакували Нікополь: є загибла і поранений Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 10 листопада, вдарили дронами по Нікополю в Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака та Дніпропетровську обласну прокуратуру.

"Пообіді ворог вдарив по Нікополю двома дронами-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загинула 67-річна жінка. Також осколкові поранення отримав чоловік 68 років, наразі він ушпиталений.

"Наслідки атак уточнюються", - додав Лисак.

Інформація від правоохоронців

Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила про початок розслідування після обстрілу армії РФ.

"Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - йдеться у заяві.

Фото: Наслідки обстрілу (facebook.com)

Зазначається, що окрім жертв, правоохоронці зафіксували пошкодження житлових будинків, господарських споруд та автомобілів.

Обстріли Нікополя

Нікополь Дніпропетровської області нині перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра і б'ють, зокрема, із тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Буквально 21 жовтня російські військові вкотре вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Тоді одна людина загинула. Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня загинули четверо людей.

Також повідомлялося, що 3 листопада війська РФ з артилерії обстріляли Нікопольський район, внаслідок чого були руйновані та поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нікополь Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
В ГУР підтвердили враження двох десантних кораблів у Криму та показали відео
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом