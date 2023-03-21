Россияне за сутки обстреляли семь общин Сумской области

Сегодня, 21 марта, военные Российской Федерации за последние сутки обстреляли семь общин Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию .

В течение дня россияне провели обстрелы ряда общин Сумской области:

Юнокивской;

Новослободской;

Белопольской;

Великописаревской;

Свеской;

Эсманской;

Середино-Будской общин.

По Великописаревской, Свеской, Юнаковской, Эсманской и Середино-Будской общинам россияне вели минометный обстрел. Всего на территории общин было зафиксировано 63 прилета.

Новослободскую общину враг обстрелял из ствольной 152 мм артиллерии - 20 прилетов.

По Белопольской общине россияне били из минометов - 13 прилетов и гранатометов - 89 выстрелов. Также был произведен сброс с БПЛА взрывного устройства типа ВОГ.

"Без потерь и разрушений среди мирного населения области", - добавили в ОВА.

Кроме того, по сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничные Сумской области контролируется. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

Напомним, сегодня россияне из Су-35 ударили ракетами по Одессе.

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