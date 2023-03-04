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Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область: есть погибший

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Херсонская область, Суббота 04 марта 2023 18:16
Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область: есть погибший Фото: военные РФ снова обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 марта, военные Российской Федерации обстреляли село в Херсонской области. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Сегодня в полдень российская армия обстреляла село Львовое Тягинской громады, - есть погибший", - сообщили в ОВА.

По их данным, 57-летний мужчина во время обстрела получил обломочное ранение грудной клетки, в результате чего погиб в собственном доме.

Кроме того, в селе повреждены несколько домов мирных жителей и Дом культуры.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты 69 раз обстреляли территории Херсонской области.

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