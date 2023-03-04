Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область: есть погибший
Фото: военные РФ снова обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Сегодня, 4 марта, военные Российской Федерации обстреляли село в Херсонской области. В результате атаки погиб мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Сегодня в полдень российская армия обстреляла село Львовое Тягинской громады, - есть погибший", - сообщили в ОВА.
По их данным, 57-летний мужчина во время обстрела получил обломочное ранение грудной клетки, в результате чего погиб в собственном доме.
Кроме того, в селе повреждены несколько домов мирных жителей и Дом культуры.
Напомним, за минувшие сутки оккупанты 69 раз обстреляли территории Херсонской области.
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