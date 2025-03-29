Росіяни атакували військовий шпиталь у Харкові: є постраждалі

Військові розповіли, що увечері, 29 березня, вкотре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у Харкові.

Внаслідок ураження дронами типу “Шахеди” було пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки.

За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.

"Факт умисного, прицільного обстрілу армією РФ української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну", - додали в Генштабі.

В штабі зауважили, що воєнні злочини не мають термінів давності, а отже відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя.

Синєгубов розповів, що влучання були зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах.

"Пошкоджені приватний будинок, медзаклад і офісна будівля, у багатоповерхових житлових будинках вибиті вікна, палають приватні автомобілі та гаражі. Є постраждалі та один загиблий", - розповів він.

Всі профільні служби наразі продовжують ліквідувати наслідки ворожих ударів.