Росіяни атакували Україну балістикою та 66 дронами. Як відпрацювала ППО

Росія атакувала Україну в ніч на 11 жовтня однією балістичною ракетою, ракетою Х-31П та 66 дронами. ППО збила 29 російських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Два ударні БПЛА повернули у напрямку Росії. Чотири БПЛА перебувають в повітряному просторі України. Бойова робота триває", - констатували у Повітряних силах.

Крім того, 31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ.

"Станом на 11:00 в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БПЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях", - зазначили військові.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"У ніч на 11 жовтня противник атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" (район пусків - тимчасово окупований Крим), керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над акваторією Чорного моря), 66 ударними БПЛА (район пусків - Курськ)", - йдеться у повідомленні.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська щодня атакують Україну. Часто ці удари комбіновані - з використанням ракет та дронів.

Починаючи з 3:00, в Україні кілька разів оголошували тривогу через загрозу дронів і балістики. У Київській області та у Києві працювала ППО.

Зокрема, російська армія знову намагалася атакувати Київ дронами. Повітряна тривога у столиці тривала понад три години. БПЛА заходили на місто з різних напрямків. ППО знешкодила всі БПЛА, що летіли на Київ.

Окрім того, російські війська обстріляли Одеську область балістичними ракетами. Четверо людей загинули, 10 людей постраждали.

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