Росіяни атакували рятувальників у під час гасіння пожежі у Покровську (фото)

Фото: Росія використала тактику подвійного удару під час атаки на Покровськ (facebook.com/DSNSDon)

Росія використала тактику подвійного удару під час атаки на Покровськ Донецької області. Під другим обстрілом опинилися рятувальники, які приїхали гасити пожежу після першого "прильоту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Так, вчора ввечері (13 грудня, - ред) ворог завдав удару по приватному житловому сектору, внаслідок чого сталося загоряння житлового будинку. На місці події працювали надзвичайники та локалізували пожежу на площі 225 кв. м. "Однак, через повторний обстріл та загрозу життю і здоровʼю особового складу, надзвичайники були вимушені призупинити ліквідацію пожежі та повернутися до частини", - розповіли у ДСНС. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Наслідки обстрілу Покровська (facebook.com/DSNSDon)