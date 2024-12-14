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Россияне атаковали спасателей во время тушения пожара в Покровске (фото)

Покровск, Суббота 14 декабря 2024 12:21
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Россияне атаковали спасателей во время тушения пожара в Покровске (фото) Фото: Россия использовала тактику двойного удара во время атаки на Покровск (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Наталия Гурковская

Россия использовала тактику двойного удара во время атаки на Покровск Донецкой области. Под вторым обстрелом оказались спасатели, приехавшие тушить пожар после первого "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Так, вчера вечером (13 декабря, - ред) враг нанес удар по частному жилому сектору, в результате чего произошло возгорание жилого дома. На месте происшествия работали спасатели и локализовали пожар на площади 225 кв. м.

"Однако, из-за повторного обстрела и угрозы жизни и здоровью личного состава, чрезвычайники были вынуждены приостановить ликвидацию пожара и вернуться в часть", - рассказали в ГСЧС.

К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.

Последствия обстрела Покровска (facebook.com/DSNSDon)

Обстрелы Покровска

Покровск - город Донецкой области, который в пследние месяцы сильно обстреливается российскими войсками, а Покровское направление остается одним из самых тяжелых на фронте.

Так, за сутки 13 декабря, на фронте произошло 205 боевых столкновений. Больше всего боев - на четырех направлениях, в том числе на Покровском. Здесь украинские военные отбили 62 атаки.

Добавим, что 14 декабря в Силах обороны Украины заявили, что российские оккупанты улучшили тактическое положение на Покровском направлении. Речь идет о боях в районе населенных пунктов Пушкино, Песчаное и Шевченко.

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Российская Федерация Донецкая область Покровск Война в Украине Спасатели
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