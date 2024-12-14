Россияне атаковали спасателей во время тушения пожара в Покровске (фото)

Россия использовала тактику двойного удара во время атаки на Покровск Донецкой области. Под вторым обстрелом оказались спасатели, приехавшие тушить пожар после первого "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Так, вчера вечером (13 декабря, - ред) враг нанес удар по частному жилому сектору, в результате чего произошло возгорание жилого дома. На месте происшествия работали спасатели и локализовали пожар на площади 225 кв. м.

"Однако, из-за повторного обстрела и угрозы жизни и здоровью личного состава, чрезвычайники были вынуждены приостановить ликвидацию пожара и вернуться в часть", - рассказали в ГСЧС.

К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.

Последствия обстрела Покровска (facebook.com/DSNSDon)