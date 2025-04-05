Россияне атаковали Кривой Рог дронами: есть погибшая и пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака и канал начальника Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"В результате атаки БпЛА в Кривом Роге погиб человек. Сил родным, чтобы пережить... Еще трое местных пострадали, им оказали всю необходимую помощь. Восстанавливаться будут дома", - написал глава ОГА.

Через несколько минут Вилкул уточнил, что погибшим человеком оказалась бабушка. Она сгорела в доме, куда попал "Шахед". Кроме того, он проинформировал, что ранения получили пять человек (в сообщении ОГА было указано о трех пострадавших). Также начальник Совета обороны города сообщил следующее:

"Штаб помощи людям разворачиваем перед магазином возле памятника технике Второй мировой войны, там где он был позавчера после ракетной атаки. Местные поймут. Стройматериалы будут через полчаса. Трамваи на "Дружбу" завтра утром не будут ходить. Перебиты рельсы и контактная сеть. В двух местах пожары еще тушим", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС показали фото последствий атаки дронов по Кривому Рогу.

"Вражеский удар вызвал несколько пожаров в частном жилом секторе. Частично разрушен один дом. Спасатели тушат возгорание жилых домов, гаражей и хозяйственных построек", - говорится в сообщении.

Также чрезвычайники подтвердили, что по предварительным данным, в результате атаки погибла одна женщина и еще пять человек получили ранения.