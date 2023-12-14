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Росіяни атакували Хмельницьку область "Кинджалами", є приліт, - Ігнат

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія сьогодні, 14 грудня, атакувала Хмельницьку область. Окупанти застосували аеробалістичні ракети "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Відбувся пуск ракет і вони попрямували до Хмельницької області, я маю на увазі до Старокостянтинова. Оголошення тривоги було о 14:09 приблизно, коли залунав сигнал по всій Україні. І фактично через 10 хвилин від оголошення повітряної тривоги був "приліт" у Хмельницькій області", - сказав він.

Ігнат підтвердив, що росіяни завдали удару аеробалістичною ракетою "Кинджал". Але він не уточнив наслідки атаки.

"Про наслідки, тим паче роботи "Кинджалів", а це був Х-47 "Кинджал", ми не говоримо. Нехай ворог робить свої висновки. Не будемо давати інформацію, куди вони цілили, влучили чи не влучили", - додав речник.

Повітряні тривоги в Україні

Нагадаємо, сьогодні в Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу. Причиною був зліт російського літака МіГ-31К. 

Під час другої повітряної тривоги Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ракет. Пізніше у Старокостянтинові Хмельницької області пролунали вибухи. 

Варто зазначити, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху. До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

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