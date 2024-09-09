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Росіяни атакували енергетичні об'єкти в семи областях України

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу, 8 вересня, російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в семи регіонах України. Зокрема, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

У результаті обстрілів у Дніпропетровській та Харківській областях було знеструмлено підстанції та споживачів. Частину живлення вже вдалося відновити.

У Донецькій області під час атаки знеструмлено кілька підстанцій, а також шахту, в якій на момент обстрілу перебувало 74 працівники. Усі вони успішно евакуйовані на поверхню.

У Чернігівській області через пошкодження повітряних ліній залишилися без електроенергії 3,1 тисячі абонентів у трьох населених пунктах.

Роботи з відновлення електропостачання тривають.

 

Нічна атака на Україну

Російські окупанти продовжують тероризувати українців, використовуючи нічний час для ракетних ударів та атак безпілотників. В ніч на 9 вересня ворог атакував Україну з кількох напрямків, застосувавши різноманітну зброю.

Сили протиповітряної оборони України продемонстрували високу ефективність, знищивши дві керовані ракети Х-59/69 та шість ударних безпілотників Shahed.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що внаслідок російської атаки на місці одного з прильотів по місту виникла пожежа.

Крім того, у Київській області працювали сили протиповітряної оборони, як і у столиці.

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