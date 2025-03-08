Росіяни атакували дронами мʼясокомбінат у Богодухові: є жертви, багато поранених

"1:40 8 березня Богодухівський р-н, м. Богодухів. Унаслідок влучання чотирьох БпЛА (типу "Шахед") на території мʼясокомбінату виникла пожежа та пошкоджено виробничі цехи, гаражі", - розповів Синєгубов.



За даними ОВА, загинули троє цивільних чоловіків, ще 7 людей отримали поранення.

Як зазначають у ДСНС України, на місці працюють рятувальники, триває гасіння пожежі та аварійно-рятувальні роботи.

До того ж, як зазначили у поліції, внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, після ліквідації якої на згарищі виявили тіла трьох загиблих чоловіків.

"Крім того, поранень зазнали семеро громадян. Госпіталізували шістьох", - констатували правоохоронці.