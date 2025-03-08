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Росіяни атакували дронами мʼясокомбінат у Богодухові: є жертви, багато поранених

Фото: російські війська атакували мʼясокомбінат у Богодухові 8 березня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували мʼясокомбінат у Богодухові вночі 8 березня. Почалась пожежа, є жертви, багато поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ДСНС України, поліцію Харківській області.

"1:40 8 березня Богодухівський р-н, м. Богодухів. Унаслідок влучання чотирьох БпЛА (типу "Шахед") на території мʼясокомбінату виникла пожежа та пошкоджено виробничі цехи, гаражі", - розповів Синєгубов.
 

 

За даними ОВА, загинули троє цивільних чоловіків, ще 7 людей отримали поранення. 

Як зазначають у ДСНС України, на місці працюють рятувальники, триває гасіння пожежі та аварійно-рятувальні роботи.

До того ж, як зазначили у поліції, внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, після ліквідації якої на згарищі виявили тіла трьох загиблих чоловіків.

"Крім того, поранень зазнали семеро громадян. Госпіталізували шістьох", - констатували правоохоронці.

 

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