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Росіяни атакували Берислав з безпілотника, постраждала жінка

Вівторок 06 лютого 2024 11:26
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Росіяни атакували Берислав з безпілотника, постраждала жінка Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники атакували з безпілотника Берислав Херсонскої області. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Про це заявив начальник Бериславської РДА Володимир Літвінов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Сьогодні зранку російські окупанти скинули з безпілотника вибухівку поряд з приміщенням гуманітарного штабу. Внаслідок цього удару поранення отримала 55-річна жінка.

У постраждалої - вибухова травма, поранення рук та ніг.

Жінку доставили у стані середньої тяжкості до лікарні.

Гибель французских волонтеров в Бериславе

1 февраля во время российской атаки беспилотниками Бериславом Херсонской области погибли два гражданина Франции, еще трое - получили ранения.

На следующий день президент Франции Эммануэль Макрон осудил убийство волонтеров и назвал атаку россиян трусливым и возмутительным актом.

По словам министра иностранных дел Франции Стефана Сежурна, Россия должна ответить за свои преступления.

На убийство иностранных волонтеров отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что террор РФ не знает национальности жертв.

Также российский посол в Париже Алексей Мечков был вызван в Министерство иностранных дел Франции из-за гибели французских волонтеров в Бериславе.

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Війна Росії проти України Херсонська область Берислав
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