Росіяни активізувалися біля Липців Харківської області, - Генштаб

За інформацією Генштабу, всього на лінії фронту за добу зафіксували 62 бойові зіткнення. Найнапруженіша ситуація - на Покровському напрямку.

Обстріли

У Генштабі розповіли, що російські терористи продовжують вести обстріл зі своєї території по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Артилерійські обстріли з території РФ були здійснені по українських населених пунктах Шалимівка, Водологи та Баришівка.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог активізувався поблизу Липців. Зараз там іде бойове зіткнення. Ворожі війська завдали ударів КАБами по низці населених пунктів регіону.

На Куп'янському напрямку окупанти збільшили кількість бойових зіткнень до семи. Три атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили.

Бої тривають поблизу Петропавлівки та Берестового, а також Новоєгорівки за підтримки авіації, де було скинуто два КАБи.

На Лиманському напрямку ворог спробував штурмувати українські позиції у районі Терн. Успіху не мав. Ситуація контролюється.

На Сіверському напрямку від початку доби Сили оборони відбили вже п'ять атак. Ще три зіткнення тривають у районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки.

На Краматорському напрямку противник атакує за підтримки авіації. У районі Дружби завдано удару 26 некерованими авіаційними ракетами.

Усього з початку доби на цьому напрямку сталося вже 5 бойових зіткнень. Поки одне ще триває поблизу Андріївки.

На Покровському напрямку на даний час російські окупанти проводять 11 штурмових дій. Загалом від початку доби їх було вже 22. Половину ворожих атак наші захисники успішно відбили.

Наразі ведуться бої поблизу Сокола, Невельського, Нетайлового та Євгенівки.

На Курахівському напрямку кількість штурмових дій агресора зросла до чотирьох. Дві атаки наші воїни відбили, точаться бої поблизу Новомихайлівки.

На Времівському напрямку противник вже тричі атакував з початку доби. Завдав удару керованою авіаційною бомбою в районі Старомайорського. Усі спроби ворога просунутися вперед наші воїни відбили.

На Оріховському напрямку до трьох штурмових дій окупантів додалося ще одна поблизу Новоданилівки. Успіху ворог не мав.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, російський агресор намагається продовжувати активні дії неподалік Кринок. Тут з початку доби нашими воїнами вже відбито чотири ворожі штурми.