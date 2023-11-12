UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку, - Сирський

Фото: командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупаційні війська активізувалися на Бахмутському напрямку. Загарбники намагаються повернути втрачені позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського в Telegram.

"Бахмутський напрямок. Росіяни активізувалися, намагаються відбити раніше втрачені позиції", - заявив Сирський.

Командувач Східного угруповання військ наголосив, що Сили оборони України діють професійно. Атаки російських окупантів відбиваються.

Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону заявив, що окупанти на Бахмутському напрямку стояли в обороні, але тепер "промацують оборону" ЗСУ і намагаються штурмувати.

За його словами, на Східному напрямку окупанти стратегічних успіхів не здобули.

"Загалом наступ на Східному фронті почався на початку жовтня. Ми бачили, що противник готується до цього, протягом трьох місяців тривала підготовка. Ми теж до цього готувалися. Основне завдання ворога - не дати нам просуватися. Відповідно якщо ворог нас зупинитися, будуть більш статичні бойові дії", - сказав він.

Що відбувається поблизу Бахмута

Варто зазначити, що Бахмут протягом довгих місяців залишається епіцентром бойових дій. Під час літнього контрнаступу українські військові просунулися на південному та північному фланзі Бахмута. Саме місто залишається під контролем ворога.

Наразі ЗСУ, згідно з останніми зведеннями Генштабу, атакують на південному фланзі Бахмутського напрямку. Сили оборони також допускали, що у разі втрати окупантами північного флангу ЗСУ зможуть взяти Бахмут в оперативне оточення.

При цьому військові експерти зазначають, що південніше Бахмута йдуть бої за ініціативу. Про це більш детально - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що напередодні Сухопутні сили заявили, що росіяни з новою силою відновили наступ на Бахмутському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти України