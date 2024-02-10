Росіяни 10 разів за день обстріляли Нікопольський район

Російські військові обстріляли Нікопольський район десять разів за день. В результаті ворожої атаки є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

"Сьогодні окупанти атакували Нікопольщину 10 разів. Били з артилерії та дронами-камікадзе", - повідомив Лукашук.

За його словами, росіяни випустили понад два з половиною десятки снарядів та 6 безпілотників. Поцілили по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадам.

Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район (t.me/mykola_lukashuk)

У Нікополі пошкоджено 4 приватні оселі, господарська споруда, ще одна - повністю знищена. Крім того, зачепило автівку, 3 лінії електропередачі та паркани.

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Нещодавно росіяни дронами-камікадзе і з артилерії обстріляли два райони в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждала людина.

На початку лютого росіяни обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Унаслідок ворожої атаки постраждало двоє людей.

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