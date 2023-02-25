Росіянам привидівся двійник Зеленського: в РНБО спростували черговий фейк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що у президента України є двійник. Він опублікував кілька фото, де нібито за спиною Зеленського є людина, яка, за словами пропагандиста, схожа на нього.

"Двійник, у нього двійник! Ахахаха, господи, я навіть не повірив спочатку! Навіть поліз перевіряти на офіційний ютуб-канал українського уряду. Двійник катається із Зеленським постійно, а іноді й замість нього. Ось вам і відповідь, як так вийшло, що Зеленський "героїчно їздив у Бахмут і Херсон"", - написав Соловйов на сторінці в соцмережі.

Насправді на усіх вказаних фото - охоронець президента України Максим Донець. Окрім того, що "двійник" регулярно з’являється на публіці із главою держави, він ще й зовсім не схожий на Зеленського.

Пропагандисти з легкістю вигадують подібні фейки, тому що, дивлячись на путінських дублерів, вже самі не можуть впізнати справжнього і довести його існування.

Щодо вигадки про "двійника" Зеленського, то фейк розрахований на внутрішню аудиторію РФ з метою дискредитації керівництва України.