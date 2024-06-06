У росіян з’явилася можливість перезаряджати підводні човни у Новоросійську, - Плетенчук

"З великою ймовірністю можна сказати, що у пункті базування Новоросійська у росіян з'явилась можливість перезаряджати підводні човни, тому що ми вже неодноразово бачимо їхнє застосування без заходів у пункти базування Севастополя. Ймовірно, цю проблему вони вирішили. Це очікувано", - сказав Плетенчук.

За його словами, угруповання російського флоту у Чорному морі залишається досить великим.

"Єдине, що вони фактично зараз звели застосування корабельно-катерного складу лише до підводних човнів. Це або носії крилатих ракет, яких в них залишається три, або просто підводний дизель-електричний човен проекту "Палтус". Ми бачимо виходи в море цих одиниць останнім часом. Сьогодні це той випадок, коли кількість кораблів вийшла більша, ніж зазвичай, але це міжбазовий перехід, пов'язаний із заходами безпеки. Вони втілюють це, щоб зберегти корабельно-катерний склад", - розповів Плетенчук.

Водночас він додав, що наразі застосування надводних кораблів не відбувається. За словами речника, з середини осені минулого року було п'ять підтверджених атак ракетами типу "Калібр", і при цьому три з них було з підводних човнів.