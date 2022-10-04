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Росія знову пригрозила США війною через допомогу Україні

Фото: Росія знову пригрозила США війною через допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Росії знову загрожують наближенням прямого зіткнення з НАТО через постачання Сполученими Штатами Україні озброєння та військової техніки.

Про це заявив заступник директора департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Костянтин Воронцов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАРС .

"США нарощують накачування України озброєнням, надають її військовим розвідінформацію, забезпечують пряму участь своїх бойовиків та радників у конфлікті, що не лише затягує бойові дії та веде до нових жертв, а й наближає ситуацію до небезпечної межі прямого військового зіткнення Росії та НАТО", - відзначив Воронцов.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Джо Байден заявив, щоСполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть ракетні установки HIMARS.

Також 28 вересня Білий дім анонсував ще один пакет військової допомоги на 1,1 млрд доларів, за яким Україна отримає від США 18 HIMARS.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиВійськова допомога