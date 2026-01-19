Росія знову посилила штурми Покровська, пів сотні атак - за добу: ЗСУ показали карти

Протягом минулої доби, 18 січня, на фронті зафіксували 144 бойових зіткнення. Найбільш напруженою залишалася ситуація на Покровському напрямку, де українські військові відбили 50 штурмів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора загарбники завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб.

Крім цього, було залучено для ураження 8156 дронів-камікадзе та здійснено 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 70 - із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Хвилі, Мечетне, Покровське Дніпропетровської області; Верхня Терса, Жовта Круча, Таврійське, Воздвижівка, Залізничне, Гуляйполе, Долинка, Свобода, Різдвянка, Зірниця Запорізької області.

"Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки противника, один командно-спостережний пункт, станцію РЕБ", - йдеться у повідомленні.



Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне боєзіткнення, противник завдав двох авіаударів, скинувши три авіабомби, здійснив 99 обстрілів, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 10 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та у бік населених пунктів Графського, Нестерного, Круглого.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та в бік Курилівки, Петропавлівки, Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районі Ямполя та у бік населених пунктів Ставки, Олександрівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника у районі населеного пункту Пазено та у бік Рай-Олександрівки.





На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 17 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Берестка, Степанівки, Софіївки, Торського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Сергіївка, Філія, Кучерів Яр, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив п’ять атак, у бік Іванівки, Нового Запоріжжя, Радісного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку росіян у районах Гуляйполя, Зеленого та у бік Святопетрівки, Варварівки й Добропілля.

На Оріхівському напрямку відбулося два бойові зіткнення, у районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.