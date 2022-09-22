Росія знищила вагони з тілами своїх військових, вдаривши по вокзалу в Харкові

"Росіяни знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі, вдаривши ракетами по залізничному вокзалу в Харкові", - написав Братчук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні заявили про готовність повернути Росії тіла її загиблих окупантів, яких знайшли на полях боїв. Згодом вже послідували обміни загиблими військовими.

Додамо, ще в травні катарський телеканал "Аль-Джазіра" показав вагон-рефрижератор з тілами вбитих російських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.