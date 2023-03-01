Росія знайшла зручнішу точку для запуску іранських дронів по Києву, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, 27 лютого Міністерство оборони України підтвердило, що збило 11 безпілотних літальних апаратів (БПЛА OWA) Shahed із 14, запущених за ніч.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що дев'ять із них було збито в районі Києва. Повідомляється, що ще три БПЛА "Шахед" було збито у Чернігівській області на півночі України.

За даними британської розвідки, через вектор атаки ці БПЛА "Шахед", швидше за все, були запущені з Брянської області Росії. Раніше єдиним місцем запуску, що спостерігалося, з середини грудня 2022 року був Краснодарський край, через Азовське море.

"Другий пусковий майданчик дасть росіянам інший напрямок атаки, ближчий до Києва. Це, ймовірно, скоротить час перебування в повітрі над Україною і може ще більше розтягнути українську систему ППО", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, до цієї атаки 26 лютого не надходило повідомлень про використання БПЛА OWA в Україні приблизно з 15 лютого. За даними британської розвідки, це, ймовірно, свідчило про те, що Росія вичерпала свій поточний запас і шукатиме поповнення запасів.