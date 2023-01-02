Росія змушена змінювати тактику через брак боєприпасів, - експерт

"У березні російська армія буде дуже серйозно відчувати брак військової техніки та боєприпасів. Тобто з урахуванням того, що росіяни обрали дивну тактику як для довгострокової військової операції, вони використовували до 60 тисяч снарядів на добу, зараз у них значне зменшення - максимум за добу буває до 20 тисяч снарядів", - сказав експерт.

При цьому він підкреслив, що брак снарядів змушує ворога змінювати тактику на фронті. Окупанти використовують замість артилерії інші засоби, щоб обстрілювати позиції українських військ.

"Росіяни змушені комбінувати, використовувати не тільки артилерійські системи, а й танки для ударів, активніше використовувати міномети, активніше застосовувати штурмову авіацію для того, що тримати на досить потужному рівні вогневий вплив на наші позиції. Тобто ресурси у РФ, навіть ті, які були ще з часів Радянського Союзу, підходять до завершення", - зазначив Селезньов.

Експерт зазначив, що Росія змушена активізувати роботу військово-промислового комплексу, щоб не залишитися без снарядів.