ua ru
Пн, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія змушена змінювати тактику через брак боєприпасів, - експерт

Новость на русском →
Україна, Понеділок 02 січня 2023 13:58
Росія змушена змінювати тактику через брак боєприпасів, - експерт Фото: через нестачу снарядів окупанти змінюють тактику на фронті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська змушені змінювати тактику на фронті через брак артилерійських снарядів. Окупанти використовують інші засоби, аби підтримувати інтенсивність ударів.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів екс-начальник пресслужби Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов.

"У березні російська армія буде дуже серйозно відчувати брак військової техніки та боєприпасів. Тобто з урахуванням того, що росіяни обрали дивну тактику як для довгострокової військової операції, вони використовували до 60 тисяч снарядів на добу, зараз у них значне зменшення - максимум за добу буває до 20 тисяч снарядів", - сказав експерт.

При цьому він підкреслив, що брак снарядів змушує ворога змінювати тактику на фронті. Окупанти використовують замість артилерії інші засоби, щоб обстрілювати позиції українських військ.

"Росіяни змушені комбінувати, використовувати не тільки артилерійські системи, а й танки для ударів, активніше використовувати міномети, активніше застосовувати штурмову авіацію для того, що тримати на досить потужному рівні вогневий вплив на наші позиції. Тобто ресурси у РФ, навіть ті, які були ще з часів Радянського Союзу, підходять до завершення", - зазначив Селезньов.

Експерт зазначив, що Росія змушена активізувати роботу військово-промислового комплексу, щоб не залишитися без снарядів.

Нагадаємо, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що у березні Росія може відчути дефіцит артилерійських боєприпасів, оскільки ворог вже втричі скоротив використання снарядів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат
Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат
DAILY
Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України