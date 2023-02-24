UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія не змінила мети, але розпочала новий етап у війні з Україною, - британська розвідка

Фото: Росія знову змінила методи у війні з Україною (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія, як і раніше, хоче повністю контролювати Україну. В останні тижні розпочався новий етап - війна на виснаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

За даними британської розвідки, з 2014 року стратегічна мета Росії в Україні, швидше за все, є незмінною: встановити контроль над своїм сусідом. У 2014-2021 роках вона домагалася цієї мети шляхом підривної діяльності, розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму.

Як зазначається у зведенні, 24 лютого 2022 року Росія перейшла до нового підходу і розпочала повномасштабне вторгнення зі спробою захопити всю країну та повалити її уряд. До квітня 2022 року Росія усвідомила, що це не вдалося, і зосередилася на розширенні та оформленні свого панування над Донбасом та півднем. У цьому Кремль досяг повільного і надзвичайно дорогого прогресу.

В останні тижні Росія знову змінила свій підхід. Тепер її кампанія, швидше за все, спрямована насамперед на ослаблення українських збройних сил, а не на захоплення нових значних територій, йдеться у повідомленні.

"Російське керівництво, ймовірно, проводить довгострокову операцію, розраховуючи на те, що переваги Росії в населенні та ресурсах зрештою виснажать Україну", - вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російська армія продовжує розвивати кілька наступальних напрямів на сході України. Це Вугледар, Кремінна та Бахмут. Втрати росіян залишаються високими

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасВійна Росії проти України