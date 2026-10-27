Переговори без перемир’я? ISW пояснив, чого чекати від Кремля

25 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив готовність України до припинення вогню. Йдеться як про повне перемир'я, так і про окремі домовленості, зокрема мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі або в Чорному морі.

Ці питання Україна планує обговорювати під час тристоронніх переговорів за участю представників України, США та Росії. Зустріч запланована на 10 листопада 2026 року в Абу-Дабі.

Водночас у Кремлі не демонструють готовності підтримати такі ініціативи. За оцінкою ISW, російські представники послідовно відхиляють пропозиції про повне або часткове припинення вогню, які висувають Київ і Вашингтон.

Що в Кремлі говорять про майбутні переговори

20 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що продовження тристоронніх переговорів не передбачає обмежень щодо військових операцій. Він також наголосив, що російські війська продовжуватимуть бойові дії проти України.

За кілька днів, 25 жовтня, про перспективи майбутньої зустрічі висловився помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Він заявив, що переговори "не вирішать багато чого", і припустив, що вони стануть "пробним запуском".

"Нещодавні заяви Пескова та Ушакова свідчать про те, що позиція Кремля напередодні майбутніх тристоронніх переговорів залишається незмінною: відхилення пропозицій щодо припинення вогню", - наголосили в ISW.