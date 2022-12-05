Росія збирається перекинути з Сирії в Україну "стратегічне озброєння", - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Newsru.co.il .

Як пише видання, між Ізраїлем та Росією пройшли переговори, на яких Москва попередила Єрусалим про свої наміри перекинути частину озброєння в Україну і попросила "не заважати і не втручатися в процес".

Нагадаємо, що в липні торгове судно, що знаходиться під санкціями США, пройшло турецьку протоку Босфор на шляху з Сирії. Європейська розвідка вважає, що корабель перевозив військові машини для підтримки війни Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.