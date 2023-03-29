Росія збільшить експорт нафти до Індії

Найбільший виробник нафти в Росії "Роснефть" та найбільший нафтопереробний завод Індії Indian Oil Corp підписали термінову угоду про суттєве збільшення постачання нафти та диверсифікацію сортів нафти, що поставляється до Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Угода була підписана під час робочої поїздки до Індії генерального директора "Роснефти" Ігоря Сечіна, йдеться у повідомленні компанії. Деталі угоди не розкриваються.

"Сторони також обговорили шляхи розширення співпраці НК "Роснефть" з індійськими компаніями по всьому ланцюжку створення вартості енергетичного сектора, зокрема можливості здійснення розрахунків у національних валютах", - додали в компанії.

Росія перенаправляє свої постачання енергоносіїв із традиційних ринків у Європі, яка запровадила широкомасштабні санкції проти Москви після початку вторгнення в Україну минулого року.

У березні найбільшим покупцем російської еталонної нафти марки Urals була Індія. Постачання в Індію становитимуть понад 50% всього морського експорту Urals цього місяця, а Китай буде на другому місці.

У "Роснафті" заявили, що Росія вперше увійшла до п'ятірки найбільших торгових партнерів Індії, оскільки у 2022 році обсяг торгівлі між країнами досяг 38,4 млрд доларів.