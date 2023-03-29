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Россия увеличит экспорт нефти в Индию

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Украина, Среда 29 марта 2023 15:55
Россия увеличит экспорт нефти в Индию Фото: "Роснефть" увеличит поставки нефти в Индию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Крупнейший производитель нефти в России "Роснефть" и крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии Indian Oil Corp подписали срочное соглашение о существенном увеличении поставок нефти и диверсификации сортов нефти, поставляемой в Индию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сделка была подписана в ходе рабочей поездки в Индию генерального директора "Роснефти" Игоря Сечина, говорится в сообщении компании. Детали соглашения не раскрываются.

"Стороны также обсудили пути расширения сотрудничества НК "Роснефть" с индийскими компаниями по всей цепочке создания стоимости энергетического сектора, в том числе возможности осуществления расчетов в национальных валютах", - добавили в "Роснефти".

Россия перенаправляет свои поставки энергоносителей с традиционных рынков в Европе, которая ввела широкомасштабные санкции против Москвы после начала вторжения в Украину в прошлом году.

В марте крупнейшим покупателем российской эталонной нефти марки Urals была Индия. Поставки в Индию составят более 50% всего морского экспорта Urals в этом месяце, а Китай будет на втором месте.

В "Роснефти" заявили, что Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии, поскольку в 2022 году объем торговли между странами достиг 38,4 млрд долларов.

Вице-премьер Александр Новак заявил ранее, что продажи российской нефти в Индию в прошлом году подскочили в 22 раза, но не уточнил объемы реализации.

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