Росія збільшила поставки коксівного вугілля до Індії, - Reuters

Сталеливарні заводи Індії, другого за величиною виробника сирої сталі у світі, зіткнулися з нерівномірними поставками коксівного вугілля з Австралії, на яке зазвичай припадає більше половини річного імпорту Індії, що становить близько 70 мільйонів тонн.

Минулого місяця ціни на австралійське коксівне вугілля підскочили на 50% і перевищили 350 доларів за метричну тонну.

Раніше цього місяця Австралія запевнила Індію в стабільних поставках цього товару. Проте Індія прагне вийти за межі Австралії та диверсифікувати свій імпортний кошик.

Російське вугілля дешевше

Минулого року сталеливарні заводи Індії спробували збільшити поставки коксівного вугілля з Росії. Але суворі економічні санкції проти РФ через війну в Україні вплинули на поставки російського коксівного вугілля на індійські заводи.

"Але оскільки індійські покупці та російські постачальники спрощують механізми оплати, сталеливарні заводи Індії мають намір збільшити поставки коксівного вугілля", - пише видання.

Російські вантажі коксівного вугілля вже дешевші, ніж поставки з Австралії, і деякі російські постачальники готові знизити ціни.

Коксівне вугілля

На відміну від інших типів кам'яного вугілля, коксівне вугілля під час нагрівання без доступу повітря стає пластичним і піддається спіканню.

Основна відмінність коксового вугілля від енергетичного - наявність у коксівному вугіллі вітрена. Особливістю вітрена є те, що при високій температурі він здатний плавитися і набуває властивості спікання (склеювання) мікрочастинок вугілля в щільну масу - кокс. Чим більше у вугіллі вітрена, тим вища його якість коксування.

Відносини Індії та Росії

Індія займає нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Фактично вона не підтримала агресію РФ, однак і не запровадила проти Кремля санкції.

Вчора Reuters писало, що Росія зіткнулася з серйозними проблемами при торгівлі нафтою з Індією. Причиною цього стали введені санкції країнами Заходу.

У серпні повідомлялося, що Індія вела переговори з Росією про імпорт пшениці зі знижкою до зростаючих світових цін. Імпорт дозволив би Нью-Делі ефективніше втручатися в ринок, щоб знизити ціни на пшеницю, які розігріли інфляцію до 15-місячного максимуму.