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Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: що відомо

Україна, Четвер 31 серпня 2023 11:52
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Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі: що відомо Фото: РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі 31 серпня (youtube)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на 10.30 четверга, 31 серпня, російські окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі ще на дві одиниці. Загальний залп ракет типу "Калібр" порівняно з ранком збільшився втричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Одеса. Офіційно".

"На бойове чергування додатково виведені фрегат та ще один малий ракетний корабель. Загальний залп "Калібрів" - до 24", - йдеться в повідомленні.

Наразі рівень ракетної загрози підвищено.

"Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги. Реагуйте оперативно", - попередили в Telegram-каналі..

Відзначимо, що ще вранці в ОК "Південь" повідомляли, що корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 14 одиниць: 13 - в Чорному та 1 - в Азовському морях. Надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр" який ворог заводив вночі в пункт базування, знов виведено на бойове чергування в Чорне море.

Обстріл України 30 серпня

В ніч на 30 серпня російські війська випустили по Україні 28 ракет і 16 дронів. Зокрема, ракети типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію та району Енгельса. Силам ППО вдалося збити всі 28 ракет і 15 із 16 БПЛА. Цей обстріл став наймасштабнішою атакою по Києву та області з весни. Дві людини загинули, троє були поранені. Докладніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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