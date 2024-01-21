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Росія збільшила кількість кораблів з "Калібрами" у Чорному морі

Фото: Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі (youtube )
Автор: Каріна Левицька

Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі рівень ракетної загрози підвищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сил оборони півдня України в Telegram.

За даними військових, до російського фрегата знов додався малий ракетний корабель.

"Загальний рівень ракетної загрози підвищено.Спільне спорядження носіїв - до 16 "Калібрів", - наголосили в Силах оборони.

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Нагадаємо, що вчора росіяни мали в морі потужності для запуску 8 ракет.

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Війна Росії проти України