Росія збільшила кількість кораблів з "Калібрами" у Чорному морі

Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі рівень ракетної загрози підвищено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сил оборони півдня України в Telegram.
За даними військових, до російського фрегата знов додався малий ракетний корабель.
"Загальний рівень ракетної загрози підвищено.Спільне спорядження носіїв - до 16 "Калібрів", - наголосили в Силах оборони.
Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.
Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.
Нагадаємо, що вчора росіяни мали в морі потужності для запуску 8 ракет.
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