Росія займається піратством, але вона не здатна на реальну блокаду Чорного моря, - експерт

"Ця операція - по суті піратство в міжнародних водах Чорного моря. Росія не має жодних законних прав для її проведення. Вона мала місце поза територіальними водами Туреччини, проте проводилася в її винятковій економічній зоні", - зазначив експерт.

Він наголосив, що огляд відбувався у північно-західній частині Чорного моря, всього за 56–60 морських миль від Босфорської протоки. Це обурливе порушення міжнародного права, а також зневажливим ставленням до Туреччини та Болгарії.

"Але цей інцидент також показав нам, що Росія не має можливості здійснювати блокаду в Чорному морі. Вона опустилася до залякування екіпажів кораблів, обравши як свою мету невелике малозначуще 80-метрове судно, яке йшло під прапором Палау. Проведена РФ операція не має жодного військового значення", - наголосив експерт.

За його словами, дії РФ були просто незаконним обшуком під дулами автоматів – адже ніхто не давав Росії право проводити такі дії на борту судна суверенної країни, що прямує до порту іншої суверенної країни.

"РФ цим нічого не доб'ється. Судноплавство за напрямом дунайських портів України триває безперебійно. Ці витівки частково призначені для російської внутрішньої аудиторії через нездатність Росії встановити повноцінну блокаду Чорного моря. І росіянам доводиться використовувати свої малі патрульні кораблі, оскільки якщо у північно- західну частину чорноморської акваторії увійдуть великі кораблі російського ВМФ, вони відразу стануть метою", - наголосив Ішик.

Нагадаємо, раніше Україна здійснила атаку на російський корабель "Оленьогірський гірник" у найбільшому торговому порту РФ у Новоросійську. Дещо пізніше стало також відомо про удар України по танкеру SIG, який доставляв пальне російським угрупованням в Україні та Сирії.

Після цього Україна офіційно повідомила, що 6 найбільших портів РФ - Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань - небезпечні для судноплавства.

Своєю чергою генерал Сергій Кривоніс заявив: те, що Україна розгорнула морський фронт і активізувала дії на море - потужний крок, який тримає в напрузі російські кораблі, і тепер наше завдання - зробити так, щоб їх кораблі взагалі не виходили з портів.