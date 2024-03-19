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Росія завербувала на війну проти України дві тисячі непальців, - ЗМІ

Фото: Росія завербувала на війну проти України дві тисячі непальців (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Близько 2000 непальських чоловіків були завербовані Росією для участі у війні проти України. Багато з них намагаються повернутись назад через нестерпні умови в лавах окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

"Цифра у 2000 осіб, призваних до російської армії, ґрунтується на свідченнях солдатів, які повернулися, а також на даних російської імміграції", - повідомляє видання.

Зазначається, що ці дані також були зіставлені з оцінками, наданими активістами кампанії, які підтримують сім'ї тих, хто все ще служить або помер.

Зокрема, багато непальців розповідають, що їм давали студентські або туристичні візи, щоб потрапити в Росію.

Наразі уряд Непалу стурбований критичністю ситуації та вживає відповідних заходів.

Непал вимагає репатріації солдатів

Як зазначає видання, для непальців воювати на боці іноземних збройних сил, зокрема російських, є незаконним.

"Але в січні цього року уряд заборонив своїм громадянам їздити на роботу в Росію та Україну і попросив Москву репатріювати всіх завербованих непальців", - пишуть у виданні.

Суперінтендант Наварадж Адхікарі повідомив, що поліція країни вживає заходів до агентів, які допомагають оформлювати необхідні документи для перетину кордону РФ та незаконного ведення війни.

"Поліція вже заарештувала 22 підозрюваних. Це велика і серйозна проблема", - сказав він.

Найманці з Непалу в армії РФ

Варто зауважити, що на початку січня Непал припинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні. Щонайменше 10 непальських солдатів були вбиті під час служби в російські армії.

Також про залучення іноземних найманців з Куби та Непалу повідомляли у Центрі національного спротиву. Загарбники звозять бойовиків на окуповані території України, де ті проходять підготовку під керівництвом "вагнерівців".

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НепалВійна Росії проти України