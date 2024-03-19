Росія завербувала на війну проти України дві тисячі непальців, - ЗМІ

"Цифра у 2000 осіб, призваних до російської армії, ґрунтується на свідченнях солдатів, які повернулися, а також на даних російської імміграції", - повідомляє видання.

Зазначається, що ці дані також були зіставлені з оцінками, наданими активістами кампанії, які підтримують сім'ї тих, хто все ще служить або помер.

Зокрема, багато непальців розповідають, що їм давали студентські або туристичні візи, щоб потрапити в Росію.

Наразі уряд Непалу стурбований критичністю ситуації та вживає відповідних заходів.

Непал вимагає репатріації солдатів

Як зазначає видання, для непальців воювати на боці іноземних збройних сил, зокрема російських, є незаконним.

"Але в січні цього року уряд заборонив своїм громадянам їздити на роботу в Росію та Україну і попросив Москву репатріювати всіх завербованих непальців", - пишуть у виданні.

Суперінтендант Наварадж Адхікарі повідомив, що поліція країни вживає заходів до агентів, які допомагають оформлювати необхідні документи для перетину кордону РФ та незаконного ведення війни.

"Поліція вже заарештувала 22 підозрюваних. Це велика і серйозна проблема", - сказав він.