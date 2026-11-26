Через російські удари по підстанціях і мережах у Дніпрі та області обмежене електропостачання. Ворог завдає повторних ударів по енергетиці, щоб унеможливити повернення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Він розповів, що РФ цілеспрямовано атакує ключові підстанції та розподільні мережі. У результаті там є пошкодження та обмеження світла.

"Енергетики та аварійні бригади цілодобово працюють над поверненням світла в домівки, проте ворог завдає повторних ударів, щоб унеможливити заживлення", - зазначив міністр.

Під час засідання Штабу щодо ситуації в області була доповідь "Укренерго" і регіональних енергокомпаній про стан мереж, відновлення та захист енергооб’єктів. Також узгодили додаткову допомогу.

Шмигаль повідомив, що Міненерго постійно підтримує регіон обладнанням - з початку року Дніпру та області передали 571,4 тонни устаткування.

"Завтра спрямуємо області ще 7 потужних дизельних генераторів, зокрема для потреб Дніпра. Важливо забезпечити безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури в умовах вимушених відключень електропостачання", - наголосив міністр.

Окрім цього, Шмигаль анонсував опрацювання виділення коштів обласній військовій адміністрації на закупівлю дизелю.

Окремо на засіданні Штабу говорили про розвиток розподіленої генерації - це невеликі електростанції, які розташовані ближче до споживачів.

"Дав завдання прискорити встановлення й підключення газових установок", - зазначив міністр.