ua en ru
Вт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія запустила по Україні "Шахеди": де оголошено тривогу

Вівторок 09 січня 2024 19:28
UA EN RU
Росія запустила по Україні "Шахеди": де оголошено тривогу Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері вівторка, 9 січня, в черговий раз запустила по території України безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

Як повідомили у Повітряних силах, ворожі безпілотники було помічено у Сумській та Харківській областях. Там вже оголошено сигнал повітряної тривоги.

"Сумська та Харківська область - загроза застосування ударних дронів", - сказано у повідомленні.

Окрім того, повітряну тривогу оголошено у Запорізькій області, там раніше попереджали про загрозу балістики.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Росія запустила по Україні &quot;Шахеди&quot;: де оголошено тривогу

Остання атака РФ по Україні

Зранку 8 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про злет Міг-31К. Вибухи пролунали у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Хмельниччині працювала ППО.

Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом. У Харкові РФ обстріляла промислові об'єкти. Детальніше про атаку - у матеріалі РБК-Україна.

А в ніч проти 8 січня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Російські війська випустили 8 БПЛА, всі цілі були збиті ППО. Зокрема, 7 із них у небі над Одеською областю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
атака дронів Війна Росії проти України воздушная тревога
NEWS
Платимо за рахунками. В Україні знову дозволили відключати світло, газ та воду за борги: як це працює
Платимо за рахунками. В Україні знову дозволили відключати світло, газ та воду за борги: як це працює
DAILY
Олександр Завітневич: Окремі норми законопроекту про мобілізацію зазнають суттєвих змін
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Завітневич: Окремі норми законопроекту про мобілізацію зазнають суттєвих змін