Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе, - британська розвідка

"Виходячи з поточних показників, майже напевно, що Росія перевершить це число у жовтні 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у зведенні, незрозуміло, чи зможе Росія підтримувати цей показник до кінця 2024 року.

Однак, за даними британської розвідки, Росія майже напевно розширює свої можливості проведення великомасштабних атак дронами по Україні, доповнюючи іранські поставки збільшенням внутрішнього виробництва.

"Росія використовує свої дрони-камікадзе проти безлічі цілей, зокрема, енергетичної інфраструктури, враховуючи їхню здатність завдавати ударів углиб української території, чинячи тиск на українську систему ППО", - зазначають у Міноборони Британії.

Російські "шахеди"

Нагадаємо, зараз на заводі в Єлабузі (на південному сході Татарстану) на Росії щорічно виробляється понад 6000 безпілотників типу "Шахед". Щодня її сили випускають від 30 до 80 боєприпасів, що барражують, у напрямку українських міст.

За інформацією The Telegraph, Україна розробляє безпілотник, здатний перехоплювати російські безпілотники-камікадзе іранського виробництва. Він використовуватиметься для переслідування та перехоплення Shahed-136 замість звичайних засобів ППО для захисту українських міст від російських обстрілів.