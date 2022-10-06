Росія вважає, що не досягла піку напруженості зі США, схожого на Карибську кризу

Росія та США ще не досягли того піку напруженості, який був під час Карибської кризи, проте підійшли до "небезпечної межі".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Газета.ru" , про це заявив посол Росії у США Анатолій Антонов.

Він заявив про неприпустимість розв'язання ядерної війни та неможливість перемоги в ній.

"Мені здається, що ми ще не перейшли до того піку напруженості, який існував 60 років тому", - сказав він.

Посол вважає, що у США забули про основи стратегічної стабільності, згідно з якою "хто вистрілить першим, той помре другим".

Дипломат зазначив, що Москва та Вашингтон зобов'язані не допустити доведення світу до "катастрофи".

Крім того, Антонов розповів, як російські дипломати намагаються донести до американських колег, що Москва захищатиме окупований Крим.

"Цю думку у всіх наших бесідах з американськими - я хотів сказати "друзями", не можу, так би мовити - партнерами, напевно, співрозмовниками краще буде сказати, ми намагаємося весь час донести до них, щоб вони чудово це зрозуміли", - сказав він.

Зазначимо, що заяви посла сильно контрастують з останніми ядерними погрозами президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, США та Захід посилили розвідувальні дії через постійні загрози ядерного удару з боку Кремля. На цей час у Білому домі не бачать сигналів підготовки РФ до застосування ядерної зброї.

Проте низка західних ЗМІ поширила публікації про те, що росіяни можуть провести ядерні випробування на кордонах з Україною. Тим самим Москва хоче продемонструвати готовність застосувати зброю масової поразки.

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