Росія втратила на фронті 1100 солдатів і 7 крилатих ракет, - Генштаб

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що на фронті за добу відбулося майже 130 боїв і тисячі обстрілів. Найбільше обстрілів було на Покровському напрямку.

Примітно, що РФ масово вербує трудових мігрантів із Центральної Азії на фронт для участі у війні проти України. Більшість із них гине.

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