Росія втратила на фронті 1100 солдатів і 7 крилатих ракет, - Генштаб

За останню добу з 21 на 22 червня втрати російських загарбників на фронті становили 1100 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 22 червня 2025 року орієнтовно становлять:
Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що на фронті за добу відбулося майже 130 боїв і тисячі обстрілів. Найбільше обстрілів було на Покровському напрямку.
Примітно, що РФ масово вербує трудових мігрантів із Центральної Азії на фронт для участі у війні проти України. Більшість із них гине.
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