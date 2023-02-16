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Росія втрачає 2000 окупантів за кожні 100 метрів просування, - розвідка НАТО

Фото: росіяни несуть великі втрати на війні в Україні (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Давня стратегія російського диктатора Володимира Путіна кидати призовників людською хвилею не діє так ефективно, як очікувалося в Кремлі. На кожних 90 метрах просування українською землею, російська армія втрачає 2000 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Видання не пише, чи йдеться лише про загиблих, чи враховуються ще й поранені. Проте міністр США Ллойд Остін заявив, що путінська тактика "брати живою силою" не діє так ефективно, як російський диктатор цього очікував.

"Росія продовжує залучати велику кількість додаткових людей до боротьби. Більшість людей погано навчені та погано оснащені, і через це ми бачимо, що вони несуть багато втрат", - сказав Остін.

The Times пише, що цифри з'явилися під час обговорення нових постачань озброєнь Україні. Нова зброя має дозволити Києву потіснити Росію на полі бою в наступні три місяці. Під час обговорення міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що російські сухопутні війська зараз "сильно порідшали та деморалізовані".

Нагадаємо, українські військові продовжують завдавати ворогу значних втрат та знищили артилерійський підрозділ окупантів на вогневій позиції.

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Війна в Україні