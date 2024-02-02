Росія володіє ініціативою, проте прогрес в Україні дуже незначний, - Генштаб Естонії

Росія у війні проти України зберігає ініціативу, але без істотного прогресу на місцевості. Режим російського диктатора Володимира Путіна дуже далекий від досягнення своїх військових цілей.

Про це заявив начальник Генерального штабу в Естонії Ееро Ребо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

За словами Ребо, основні зусилля Росії на Донецькому напрямку спрямовані на захоплення міста Авдіївка. Більш активні бойові дії також тривають на Бахмутському та Донецькому напрямках.

"Протягом деякого часу в Авдіївці були сигнали про те, що всередині населеного пункту були помічені маневрені або розвідувальні підрозділи. Але вони не змогли організувати облогу українців. По суті, там тривають запеклі бої, але тактична ситуація особливо не змінилася", - сказав Ребо.

Начальник Генштабу Естонії заявив, що на Запорізькому і Херсонському напрямках російські збройні сили продовжують наступ на звільнені Україною території.

Українці продовжують утримувати створений на березі Дніпра плацдарм, за який тривають бої.

Ситуація на Харківському напрямку

Ребо зазначив, що ситуація на фронті на північному напрямку істотно не змінилася.

Збройні сили РФ продовжують демонструвати велику присутність у Курській та Брянській областях і, ймовірно, рано чи пізно спробують звідти наступати.

На Куп'янському та Лиманському напрямках Росія також активно використовує авіаційну та артилерійську підтримку. За словами полковника, попри російську ініціативу, прогрес був дуже незначним.

Він вважає, що залишається ймовірність того, що найближчими тижнями будуть здійснені напади на прикордонні з Бєлгородською та Харківською областями райони, з метою ще більше прив'язати українців до охорони кордону.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські воїни утримують позиції на лівобережжі Дніпра, відбили атаки росіян поблизу Авдіївки та уразили три склади боєприпасів противника.

Про ситуацію на фронті, причини переходу війни в позиційну фазу, що потрібно Силам оборони для прориву і про те, коли він може статися, - в матеріалі РБК-Україна.