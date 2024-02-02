Россия владеет инициативой, однако прогресс в Украине очень незначительный, - Генштаб Эстонии

Россия в войне против Украины сохраняет инициативу, но без существенного прогресса на местности. Режим российского диктатора Владимира Путина очень далек от достижения своих военных целей.

Об этом заявил начальник Генерального штаба в Эстонии Ээро Ребо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

По словам Ребо, основные усилия России на Донецком направлении направлены на захват города Авдеевка. Более активные боевые действия также продолжаются на Бахмутском и Донецком направлениях.

"В течение некоторого времени в Авдеевке были сигналы о том, что внутри населенного пункта были замечены маневренные или разведывательные подразделения. Но они не смогли организовать осаду украинцев. По сути, там продолжаются ожесточенные бои, но тактическая ситуация особо не изменилась", - сказал Ребо.

Начальник Генштаба Эстонии заявил, что на Запорожском и Херсонском направлениях российские вооруженные силы продолжают наступление на освобожденные Украиной территории.

Украинцы продолжают удерживать созданный на берегу Днепра плацдарм, за который продолжаются бои.

Ситуация на Харьковском направлении

Ребо отметил, что ситуация на фронте на северном направлении существенно не изменилась.

Вооруженные силы РФ продолжают демонстрировать большое присутствие в Курской и Брянской областях и, вероятно, рано или поздно попытаются оттуда наступать.

На Купянском и Лиманском направлениях Россия также активно использует авиационную и артиллерийскую поддержку. По словам полковника, несмотря на российскую инициативу, прогресс был очень незначительным.

Он считает, что остается вероятность того, что в ближайшие недели будут осуществлены нападения на приграничные с Белгородской и Харьковской областями районы, с целью еще больше привязать украинцев к охране границы.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Авдеевки и поразили три склада боеприпасов противника.

О ситуации на фронте, причинах перехода войны в позиционную фазу, что нужно Силам обороны для прорыва и о том, когда он может произойти, - в материале РБК-Украина.