Росія за війну збільшила виробництво дозвукових ракет у 5-6 разів, - військовий з "Рейду"

Росія за п'ять років повномасштабної війни збільшила виробництво звичайних дозвукових крилатих ракет у 5-6 разів. Частину обладнання, двигунів і навіть вуглецеве волокно для корпусів дронів вона отримує з Китаю.
Про це в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку СБС "Рейд" та експерт з озброєнь Defense Express.
Киричевський зазначив, що багато чого для російських реактивних дронів надходить із Китаю напряму: обладнання, двигуни і навіть вуглецеве волокно для корпусів. Він припустив, що російська стратегія масштабування війни далекобійними дронами може спиратися саме на це: Китай як "старший брат", готовий у міру можливостей давати промислове обладнання.
Водночас, за його словами, не можна сказати, що в Росії були великі проблеми з промисловістю, які не дозволяли масштабуватися.
Станом на 2021 рік ліміти російської промисловості становили до 120 ракет "Калібр" на рік і орієнтовно стільки ж Х-101. Нині, за його оцінкою, Х-101 виробляють близько 60 на місяць, а "Калібрів" - приблизно стільки ж. Тобто за п'ять років повномасштабної війни вона збільшила випуск звичайних дозвукових крилатих ракет у 5-6 разів.
Киричевський зауважив, що хоч би як хотілося вважати, що росіяни не вміють виробляти через втрату спроможностей після розпаду СРСР, поки що це не підтверджується, радше навпаки.
За словами військового, від 1991 року найшвидше втрачалися спроможності ведення війни на землі. Він навів приклад танків: на утилізацію зі сховищ першими йшли новіші Т-80, бо до них було простіше дістатися, тож до повномасштабної війни найбільш масовими виявилися старіші Т-62 і Т-55.
З ракетною зброєю, за його словами, інакше. "Іскандер" почали робити у 80-х, а довели до озброєння у 2000-х. Х-101 стартувала наприкінці 80-х, а на озброєння її прийняли у 2013 році. Су-34 ж уперше показали у 1992 році.
Про "Калібри" Киричевський згадав напівконспірологічну теорію. За нею, у рамках домовленостей про розрядку між СРСР і США Радянський Союз зняв з озброєння морські крилаті ракети С-10 "Гранат" і поставив на зберігання, а паралельно на їхній основі створив "Калібр".
Корпус "Граната" мав діаметр 510 мм, а "Калібри" розширили до 533 мм - стандарту торпедного апарата, щоб запускати їх із підводного човна без вертикальної пускової установки. З формальної точки зору, за його словами, Росія не припиняла роботи над ракетами середньої дальності, навіть підписавши угоду.
Киричевський підсумував, що Росія вважала себе сильною у війні на землі, але її сильнішою стороною виявилася війна в повітрі, зокрема ракетно-авіаційні засоби нападу.
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Російські війська протягом місяця застосували близько 350 "Бандеролей" і "Дань-Т", заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, це приблизно вдесятеро менше, ніж реактивних безпілотників, які РФ використовує для атак по Україні.