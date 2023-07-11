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Росія вивела підводний ракетоносій у Чорне море: скільки на ньому "Калібрів"

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Вівторок 11 липня 2023 16:06
Росія вивела підводний ракетоносій у Чорне море: скільки на ньому "Калібрів" Ілюстративне фото: Росія вивела підводний ракетоносій у Чорне море (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Чорне море російські окупанти вивели на бойове чергування підводний ракетоносій. Він споряджений чотирма ракетами типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОК "Південь" у Telegram.

При цьому зазначається, що згодом активізувалась і ворожа авіація.

"Хвиля повітряних тривог прокотилась територією України. Будьте уважні до сигналів оповіщення, реагуйте оперативно і правильно", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" додали, що рівень ракетної загрози явно підвищується.

Росія накопичує ракети

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія зараз уникає масових ударів, оскільки ймовірно накопчує ракети, щоб пізніше використати їх для "підступніших намірів".

"Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які стались у РФ", - зазначив він.

Як розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, Росія щонайменше в 3-4 рази наростила виробництво ракет "Калібр" та Х-101.

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