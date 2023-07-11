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Россия вывела подводный ракетоноситель в Черное море: сколько на нем "Калибров"

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Вторник 11 июля 2023 16:06
Россия вывела подводный ракетоноситель в Черное море: сколько на нем "Калибров" Иллюстративное фото: Россия вывела подводный ракетоноситель в Черное море (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Черное море российские оккупанты вывели на боевое дежурство подводный ракетоноситель. Он снаряжен четырьмя ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Юг" в Telegram.

При этом отмечается, что впоследствии активизировалась и вражеская авиация.

"Волна воздушных тревог прокатилась по территории Украины. Будьте внимательны к сигналам оповещения, реагируйте оперативно и правильно", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" добавили, что уровень ракетной угрозы явно повышается.

Россия накапливает ракеты

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия сейчас избегает массовых ударов, поскольку вероятно накапливает ракеты, чтобы позже использовать их для "более коварных намерений".

"Очевидно, враг что-то накапливает, подходит для каких-то более коварных намерений. Можно лишь думать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ", - отметил он.

Как рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, Россия, по меньшей мере, в 3-4 раза нарастила производство ракет "Калибр" и Х-101.

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