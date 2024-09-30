Росія вивела носії "Калібрів" у Чорне та Середземне моря, - ВМС ЗСУ

Російські війська вивели на бойове чергування носій ракет типу "Калібр" в акваторію Чорного моря. У Середземному морі також був помічений ракетоносій країни-агресора.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України у Telegram .

Також у ВМС ЗСУ розповіли, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

А в Середземному морі був помічений 1 корабель РФ, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Між тим в Азовському морі російські кораблі сьогодні вранці, 30 вересня, не фіксуються.

Військові зазначили, що ворожий корабель в Чорному морі у разі ракетної атаки здатний за загальний залп до 4 "Калібрів".

Нагадаємо, раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, навіщо Росії ракетоносії в Середземному морі. Він зазначив, що країна-агресор намагається поширювати свою військову присутність і в інших регіонах, не тільки в Україні.

Також ми писали, що після масованого комбінованого удару по Україні 26-27 серпня, коли РФ для обстрілу також застосовувала "Калібри" з корабельного угруповання, ворожі судна фіксуються в Чорному морі регулярно.

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