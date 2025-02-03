Росія вивела носій "Калібрів" у Чорне море: є ризик обстрілу

Ракетоносій агресора, який пербуває у Чорному морі, у разі бойового застосування здатен запустити загальним залпом до 4 "Калібрів".

Водночас в Азовському морі, як і у попередні дні та тижні, ворожі кораблі досі відсутні. Однак у ВМС ЗСУ додали, що у Середземному морі були помічені 6 кораблів РФ, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Військові також додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.