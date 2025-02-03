Росія вивела носій "Калібрів" у Чорне море: є ризик обстрілу

В акваторії Чорного моря в понеділок вранці, 3 лютого, зафіксовано два кораблі, які Росія вивела на бойове чергування. Серед них є один носій крилатих ракет типу "Калібр".
Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських Сил ЗСУ.
Ракетоносій агресора, який пербуває у Чорному морі, у разі бойового застосування здатен запустити загальним залпом до 4 "Калібрів".
Водночас в Азовському морі, як і у попередні дні та тижні, ворожі кораблі досі відсутні. Однак у ВМС ЗСУ додали, що у Середземному морі були помічені 6 кораблів РФ, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.
Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
Військові також додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
Нагадаємо, станом на ранок 1 і 2 лютого, в Чорному морі теж був помічений 1 ракетоносій РФ із загальним залпом до 4 ракет. Проте у Повітряних силах ЗСУ уточнили, що окупанти не запускали "Калібри" під час масованого удару по Україні 1 лютого.
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